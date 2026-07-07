Auto si ribalta sul ponte: traffico in tilt

Alla guida un uomo di 70 anni che ha riportato lievi ferite

Traffico in tilt sulla direttrice Magenta -Abbiategrasso. Oggi, martedì 7 luglio 2026, sul ponte che attraverso il Naviglio a Robecco sul Naviglio sulla ss526 dieci minuto prima delle 14, un auto, una Opel nera , per motivi da accertare, si è ribaltata su un lato bloccando completamente la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Alla guida un 70enne

Sul posto la sala operativa delle emergenze ha inviato un ambulanza oltre alla Polizia Locale di Robecco che ha avuto il suo bel da fare per regolare il traffico deviato su altre strade per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi del sinistro per far luce sulle cause.

Alla guida del mezzo un uomo di 70 anni che è stato subito assistito da soccorritori, visibilmente spaventato, è stato trasportato in codice verde per ferite lievi al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta per ulteriori accertamenti.

Il vero caos è stato il traffico bloccato che ha provocato disagi sulla regolare circolazione.