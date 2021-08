Gli interventi dei soccorritori del sud ovest Milano nella notte: auto ribaltata a Magenta, un 47enne aggredito a Cornaredo ed una 28enne aggredita a Novate Milanese

Auto si ribalta nella notte a Magenta: due giovani in ospedale

Un'auto si è ribaltata in strada nel cuore di questa notte a Magenta: i fatti si sono svolti poco dopo le 2 in via Gaetano Casati. Inizialmente preoccupanti le condizioni dei due giovani a bordo, di 23 e 30 anni. Due le ambulanze della Croce Bianca di Magenta giunte sul posto. I due ragazzi sono stati portati al San Carlo e all'ospedale di Magenta, non sono in pericolo di vita. Allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso ed i vigili del fuoco.

Cornaredo: 47enne aggredito

Un 47enne è stato vittima di una aggressione questa notte a Cornaredo. Lo riporta il portale di Areu: i fatti si sono svolti poco prima dell'1 in via Roma, per l'uomo si reso necessario l'intervento dei sanitari di Rho Soccorso, che lo hanno medicato e portato all'ospedale San Carlo di Milano in condizioni non gravi. Indagano sull'episodio i carabinieri di Corsico.

A Novate ambulanza per una 28enne aggredita nella notte

Poco dopo, aggressione anche a Novate Milanese: era da poco passata l'1una quando sono stati allertati i soccorsi per aiutare una ragazza di 28 anni in via Resistenza. E' stata portata al Sacco di Milano. Indagano i carabinieri di Rho. Le sue condizioni non preoccupano.