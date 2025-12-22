Auto si ribalta in centro a Pero, due ragazzi in ospedale

Si ribaltano con l’auto sul Sempione e finiscono in ospedale. Questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle 23 di ieri, domenica, in via Sempione nel centro di Pero

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

E’ ancora da chiarire la dinamica del sinistro che ha coinvolto una Fiat 500 che per cause ancora in corso d’accertamento, da parte dei carabinieri della Tenenza di Pero e della Compagnia di Rho, si è ribaltata all’altezza del Giardinone, il parco situato nel centro di Pero

Erano le 23 quando è scattata la chiamata al 112

Erano le 23 esatte quando è scattata la chiamata, fatta da alcuni cittadini che si trovavano nella zona, alla centrale operativa del servizio 1 1 2. Sul posto in pochi minuti un ambulanza con gli operatori della Croce Rossa, i carabinieri chiamati per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e i vigili del fuoco di Rho chiamati per mettere in sicurezza la zona.

Due ragazzi trasportati all’ospedale San Carlo di Milano

Dopo i primi soccorsi sul posto due degli occupanti dell’auto sono stati trasporti con diversi traumi ed escoriazioni all’ospedale San Carlo di Milano dove dopo le cure in pronto soccorso sono stati ricoverati in osservazione.