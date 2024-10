Auto si ribalta e rischia di finire nel canale: 18enne salvato dai pompieri

Auto si ribalta a Cuggiono e rischia di finire nel canale: il conducente è stato salvato dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Auto si ribalta e rischia di finire nel canale

Tutto è successo in pochi istanti: l'auto che si ribalta e rimane in bilico rischiando di finire in un canale. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, a Cuggiono. Intorno alle 15, un 18enne era alla guida della sua vettura lungo la Sp127 quando - per cause ancora da accertare - è finito pericolosamente in bilico sul canale a lato della carreggiata.

I soccorsi e il salvataggio

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme all'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, all'automedica e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. I pompieri si sono subito messi all'opera e, con un lavoro certosino, sono riusciti a estrarre il giovane dalla macchina. Conducente che è poi stato affidato alle cure dei sanitari, che l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Per tutta la durante dell'intervento, la strada è stata chiusa al traffico.