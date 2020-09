Auto si ribalta e finisce in un campo FOTO

Auto si ribalta e finisce in un campo Buscate.

LEGGI ANCHE:

Terribile incidente lungo il Sempione: auto nel fosso e furgoncino ribaltato FOTO

Auto si ribalta e finisce in un campo

Rocambolesco incidente questa mattina, giovedì 10 settembre, pochi minuti prima delle 7. Un’auto con alla guida una donna di 45 anni, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, si è ribaltata in via per Cuggiono a Buscate per poi finire la sua corsa in un campo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Arluno con il supporto di un’automatica, i Carabinieri di Legnano e i Vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano.

TORNA ALLA HOME