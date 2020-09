Terribile incidente lungo il Sempione: auto nel fosso e furgoncino ribaltato FOTO

Terribile incidente lungo il Sempione all’altezza di Rho: auto finisce fuori strada.

Due ambulanze provenienti da Magenta e Uboldo e un’automedica, Polizia stradale e Vigili del fuoco. Sono queste le Forze dell’ordine e i soccorritori intervenuti questa sera, mercoledì 9 settembre, poco prima delle 20, lungo la Strada Statale del Sempione a Rho all’altezza del McDonald’s. Due le auto coinvolte nel sinistro: una Fiat Punto con a bordo un ragazzo e una ragazza finita nel fosso ai bordi della strada e un Fiorino ribaltatosi in mezzo alla carreggiata. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone immediatamente soccorse sono state poi trasportate in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita: una ragazza di 22 anni e tre ragazzi, rispettivamente di 23, 30 e 32 anni. Al momento il tratto di strada interessato dal sinistro è bloccato da lunghe code.

