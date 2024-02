Un'auto si è ribaltata questo pomeriggio, 1 febbraio, in via Bainsizza a Legnano: soccorsi in codice verde le due donne coinvolte.

Auto si ribalta: arriva l'ambulanza

Un'auto si è ribaltata nel pomeriggio di oggi a Legnano in via Bainsizza: l'auto, su cui erano a bordo due donne, è finita su un fianco fermandosi a boro strada. Sul posto è arrivata un'ambulanza e l'automedica. Soccorse entrambe le persone a bordo, sono state trasportate in codice verde in ospedale.