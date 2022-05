Auto si schianta contro il muro di una casa

ROBECCHETTO CON INDUNO

E' successo in via Umberto Primo; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, l'ambulanza, l'automedica e la Polizia locale

Auto finisce contro il muro di un'abitazione: paura a Robecchetto con Induno.

Auto contro un muro

Era al volante della sua auto, poi ha perso il controllo finendo per schiantarsi contro il muro di un'abitazione. Momenti di paura quelli che si sono vissuti poco fa, oggi, martedì 24 maggio 2022 a Robecchetto con Induno. Erano circa le 13.20 quando una donna, 47 anni, stava guidando lungo la via Umberto Primo. Poi, per cause da accertare, la donna ha sbandato finendo contro il muro. Per fortuna in quel momento non vi erano altre vetture, nè ciclisti nè pedoni di passaggio.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, insieme a loro, in codice giallo, l'ambulanza della Croce bianca di Magenta e l'automedica oltre a una pattuglia della Polizia locale. La donna ha riportato alcune contusioni ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. La via è stata chiusa in entrambi i sensi per consentire i soccorsi, la messa in sicurezza e la rimozione dell'auto.

LE FOTO: