Nerviano

Nessuno dei quattro ragazzi all'interno della vettura è rimasto ferito

Sbanda in curva con l'auto e distrugge una cancellata: nessun ferito. E' successo oggi, 19 ottobre, poco dopo le 13,30, in via 1° Maggio a Nerviano.

Auto sbanda in curva e distrugge una cancellata: nessun ferito

Un giovane neo patentato ha perso il controllo della propria vettura nel curvone di via 1° Maggio, schiantandosi contro la cancellata dell'azienda Ttn, sfondandola. Quattro le persone a bordo della vettura e, per fortuna, nessuno ha riportato ferite importanti, solo un ragazzo è stato portato all'ospedale per semplici controlli. L'alta velocità o una distrazione hanno portato il giovane autista a sbagliare l'impostazione della curva e perdere il controllo del mezzo.

I soccorsi

Sul posto, oltre all'ambulanza, si sono portati anche i Vigili del fuoco ed i carabinieri del Comando di Legnano. Come detto, tutti illesi gli occupanti della vettura, un solo trasportato in ospedale a Legnano ma in codice verde.