Auto ribaltata sulla provinciale 229, coinvolto anche un bambino di 3 mesi

Un grave incidente si è verificato alle 17.30 di oggi sulla Provinciale 229 sul territorio tra i Comuni di Rho e Pogliano Milanese all’altezza dell’uscita laterale del Garden Viridea

Una delle due auto si è ribaltata in messo alla Provinciale 229

Ancora da chiarire da parte degli agenti della Polizia Locale del Comando Unico Nerviano-Pogliano l’esatta dinamica dei fatti. Due le auto coinvolte, una viaggiava in direzione di Rho l’altra verso Vanzago. Uno dei due mezzi si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.28 e ha richiesto l’intervento sul posto di due ambulanze con a bordo i volontari della Croce Rossa di Legnano, del personale dell’automedica di Legnano e dei Vigili del Fuoco di Rho

Cinque le persone coinvolte nel sinistro, tra loro un bimbo di soli tre mesi

Cinque le persone coinvolte nel sinistro, gli occupanti delle due auto, tra loro anche un bambino di soli 3 mesi. Gli altri feriti, tutti trasportati in codice giallo all’ospedale di Corso Europa a Rho sono un uomo di 63 anni, un ragazzo di 22, una donna di 28 anni e un altro uomo di 33.

Provinciale chiusa per quasi due ore con il traffico bloccato in tutta la zona

La Provinciale 229 è stata chiusa dal momento dell’incidente fino alle 19.10 quando è stata riaperta al traffico dagli agenti della Polizia Locale del Comando Unico Nerviano-Pogliano Milanese che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. La causa potrebbe anche essere l’uscita in contromano di un’auto dal Garden Viridea che avrebbe poi causato il sinistro tra le due auto in transito. Ipotesi su cui gli agenti poglianesi guidati dal comandante Stefano Palmeri stanno lavorando.