Auto nel Naviglio, nessuna traccia del conducente

Auto nel Naviglio a Turbigo, sono in corso serrate ricerche per rintracciare il conducente.

Auto nel Naviglio, il mistero del conducente scomparso

Finora però non hanno dato l'esito sperato: dell'uomo, un 41enne residente in paese, non c'è infatti alcuna traccia. La vettura era finita in acqua nella mattinata di oggi, giovedì 17 giugno 2021. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Locale, la prima a intervenire sul posto, il conducente non aveva inserito correttamente il freno a mano, non si sa se per errore o con l'intento preciso di far finire l'auto in acqua. Sul posto sono arrivati in codice giallo i soccorritori della Croce rossa di Busto Arsizio insieme all’elisoccorso decollato da Milano. Pronto anche l'intervento dei Vigili del fuoco volontari di Inveruno e dei sommozzatori di Milano che hanno recuperato la vettura. Il conducente è stato cercato sia a casa che nei luoghi che ha l'abitudine di frequentare, ma senza alcun successo. Le indagini, coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Legnano, proseguono a tutto campo.