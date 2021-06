Auto finisce nel Naviglio: è successo a Turbigo.

Auto finisce nel Naviglio

Grande paura questa mattina a Turbigo: questa mattina, intorno alle 8, un'auto è finita nel Naviglio. Tutto è successo in pochi istanti: l'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma sembrerebbe che un uomo, residente in zona, non ha inserito a dovere il freno a mano quindi l'auto, arretrando lentamente, è finita nel corso d'acqua. Subito, chi ha osservato la scena, ha lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati, in codice giallo, i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio, insieme all'elisoccorso decollato da Milano; per le operazioni di recupero e messa in sicurezza della vettura si sono visti in azione i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e i sommozzatori da Milano.

La vettura è stata recuperata.