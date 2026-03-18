Auto investe un sacerdote: per lui un grande spavento

Auto investe un sacerdote a Nerviano. Un grande spavento. Tutto il paese gli augura una pronta guarigione
Auto investe un sacerdote
Auto investe un sacerdote. E’ quanto successo nel pomeriggio di ieri, martedì 17 marzo 2026, a Nerviano. Erano circa le 17.20 quando don Andrea Tosca, prete 41 anni in servizio in paese nella Parrocchia di Maria Madre della Chiesa, si trovava, a piedi, in via Fratelli Bandiera. All’improvviso l’urto con un’auto che stava percorrendo quella strada.
I soccorsi
Sul posto sono arrivati i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri di Nerviano. Per don Andrea, per fortuna, nulla di grave se non qualche contusione: per lui trasporto in codice giallo all’ospedale di Legnano. Tutto il paese fa il tifo per lui (dimesso, dovrà osservare un periodo di riposo), augurandogli una pronta guarigione.