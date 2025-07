Auto in fiamme nel cortile di un palazzo

Incendio

In pochi minuti distrutte cinque vetture parcheggiate

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio 2025, intorno alle 15 nel comune di Abbiategrasso in via Boccherini, 18 per un incendio che ha coinvolto cinque vetture parcheggiate di cui una alimentata a gas.

Mezzi divorati dalle fiamme

Malgrado il tempestivo intervento delle squadre di soccorso provenienti dai distaccamenti di Milano Darwin e Inveruno, le fiamme hanno avvolto in pochissimi istanti le vetture. Non si registrano feriti nè particolari danni alle strutture limitrofe. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno effettuato i rilievi. Al vaglio degli inquirenti le cause dell'incendio.

Da quanto abbiamo appreso si tratterebbe di mezzi abbandonati da tempo nel cortile dell'edificio delle case Aler. Dopo il rogo nel parcheggio interno sono rimaste solo le carcasse di lamiera dei cinque mezzi.