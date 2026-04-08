Il mezzo avrebbe preso fuoco in autonomia e non a causa di un incidente

Un’automobile ha preso fuoco oggi pomeriggio, 8 aprile 2026, in via Simone Da Corbetta nei pressi della rotonda lungo l’ex Statale 11 delle piscine di Corbetta.

Auto in fiamme in strada: intervengono i Vigili del fuoco

Si è sviluppata subito un’alta colonna di fumo nero dalla macchina che ha preso fuoco questo pomeriggio nei pressi della piscina di Corbetta. Il mezzo fermo lungo la strada è stato poco dopo raggiunto dai Vigili del fuoco di Inveruno, dai Carabinieri e dalla Polizia Locale.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che il mezzo abbia preso fuoco da solo e non dopo un impatto con altro mezzo.