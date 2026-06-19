Auto impazzita contro le vetture in sosta, feriti due giovanissimi

I ragazzi, di 18 e 17 anni, erano sul mezzo finito fuori strada: sono stati liberati dalle lamiere dai Vigili del fuoco e trasportati all'ospedale di Legnano.

Drammatico incidente stradale nella notte a Dairago.

Violento schianto nella notte in via Circonvallazione

Era passata da poco l’1.30 quando un’auto con a bordo due giovanissimi residenti ad Arconate, di 18 e 17 anni, è uscita di strada lungo via Circonvallazione. Nella sua corsa il veicolo ha sfiorato un palo in cemento per poi tamponare violentemente due auto parcheggiate. L’urto è stato tale da spingere uno dei veicoli coinvolti fin sulla carreggiata.

Auto contro due vetture in sosta: due feriti gravi

La chiamata al 118 è arrivata all’1.36 e la centrale operativa dell’Agenzia regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza dell’Azzurra Buscate, una della Croce Rossa di Busto Arsizio e l’automedica. Prima di poter prestare soccorso ai due occupanti dell’auto è stato necessario liberarli dalle lamiere del mezzo, tra le quali erano rimasti incastrati: un lavoro lungo e complesso che ha impegnato i Vigili del fuoco di Legnano per circa mezz’ora.

Portati in ospedale, sono finiti subito in sala operatoria

Entrambi i giovani erano coscienti ma con gravi traumi multipli. Trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo, sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici per ridurre gli effetti delle lesioni riportate nell’incidente.