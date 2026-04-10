Il corpo senza vita di un uomo di 72 anni è stato recuperato poco fa nel laghetto di via Giovanni XXIII a Nerviano.

Auto finisce nel laghetto, recuperato un corpo

Il cadavere era all’interno di una vettura finita nello specchio d’acqua. A riportarlo a riva sono stati i Vigili del fuoco del Comando di Milano. La figlia dell’uomo aveva denunciato ieri la sua scomparsa. Si sta attendendo l’arrivo dei sommozzatori di Torino per verificare se all’interno del veicolo possa sussistere la possibilità di presenza di altre persone. Sul posto il Distaccamento di Vigili del fuoco di Rho e due mezzi fluviali, oltre a personale del 118 e ai Carabinieri di Legnano e Nerviano.