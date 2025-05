Auto finisce contro lo scuolabus, bambini vanno a casa col bus sostitutivo

Auto contro la scuolabus a Nerviano: è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025.

Auto contro la scuolabus

Un inizio di pomeriggio col fiato sospeso a Nerviano. Intorno alle 13.30 infatti un'auto che stava percorrendo la via Sant'Anna, per cause ancora da accertare, è finita contro lo scuolabus che stava portando i bambini dopo la mattinata di scuola. Nessuno si è fatto male: i passeggeri del bus ne sono usciti illesi e i piccoli studenti sono stati "prelevati" da un altro scuolabus arrivato sul posto che li ha portati a casa. Sul posto il Comando unico di Polizia Locale per i rilievi di rito.

Le parole dell'assessore