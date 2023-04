Auto in fiamme, si salvano papà e figlio di 5 anni

Auto in fiamme a Legnano, grande paura.

Auto in fiamme, papà e figlio si salvano

Tutto è successo in pochi istanti: il fumo e le fiamme che escono dal cofano. Poi il conducente e il figlio di 5 anni che riescono a uscire appena in tempo e mettersi in salvo. Erano circa le 19 di ieri, lunedì 10 aprile 2023, giorno di Pasquetta, a Legnano. E' qui che un'auto che stava transitando lungo la via Podgora ha preso fuoco. Ancora da accertare le cause, sta di fatto che dal cofano è uscito del fuoco.

L'intervento

In pochi istanti sono arrivati i Vigili del fuoco. Il conducente, un 32enne, è riuscito a scendere dal mezzo portando con sè il suo bimbo. I pompieri si sono messi subito al lavoro, spegnendo le fiamme e mettendo l'area in sicurezza.