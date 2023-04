Anziana cade in casa, salvata dai pompieri

Anziana cade in casa a Casorezzo, salvata dai Vigili del fuoco.

Anziana caduta in casa

Era caduta all'interno della sua abitazione e non riusciva più a rialzarsi e ad aprire la porta. Momenti di grande spavento quelli che si sono vissuti la sera di ieri a Casorezzo. Erano circa le 23 quando un'anziana, che si trovava nella sua casa di via Ferrario, quando si è trovata a terra senza riuscire più a rimettersi in piedi. La donna, 74 anni, ha così iniziato a urlare chiedendo aiuto, grida che sono state sentite dai vicini di casa che hanno dato l'allarme.

Il soccorso

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e l'ambulanza del 118; i pompieri hanno raggiunto il balcone, riuscendo poi ad entrare in casa trovando la donna, consegnata poi alle cure dei sanitari. Per l'anziana non è stato necessario il trasporto in ospedale.