Auto depredata in centro: "La sicurezza sia priorità"

Si sveglia al mattino e trova l’automobile parcheggiata in centro a Settimo Milanese senza più le ruote.

Furto nella notte fra mercoledì e giovedì nel parcheggio di via Don Sturzo a Settimo Milanese, l’area situata alle spalle del palazzo comunale di Settimo.

Ignoti sono riusciti a sollevare una Renault Clio posizionandola su dei mattoni e ad asportarne le quattro ruote.

Si tratta dell’ennesimo episodio registrato nel territorio di danni e furti alle vetture in sosta, a Settimo come altrove.

Su quanto accaduto, registriamo il commento di Diana Malossi, esponente del gruppo Fratelli di Settimo.

Questo ennesimo episodio di vandalismo con furto, accaduto in pieno Centro a Settimo, non fa altro che confermarci come la Sicurezza debba essere una fra le priorità di un Amministrazione seria ed attenta alla propria Cittadinanza. Altro che pallino che etichetta solo alcuni Partiti. Ai primi segnali secondo noi bisogna essere proattivi, mettendo in campo ogni soluzione possibile per proteggere i propri Cittadini. Nel nostro caso Settimo invece vengono solitamente ignorati oppure si dice che non ci si può far niente. Le telecamere, che non sappiamo se sono tutte o in parte funzionanti e se sono state collegate alla Centrale, possono essere un deterrente. Ben più forte segnale, invece, sarebbe la presenza delle Forze dell'Ordine, se fossero messe in condizione di uscire su tuto il nostro territorio e con orari più estesi. Quanti di noi Cittadini parcheggiano l'auto in vie e parcheggi pubblici a Settimo? ImmaginateVi una mattina, quando siete di corsa o avete già affrontato spese in quel mese, di trovare la Vostra auto sopra un ciocco, senza ruote... Ebbene a Settimo ci allarmano anche richiami alla Sicurezza dovuti ad episodi di vandalismo, bullismo nei pressi delle scuole, e non per ultimo aggressioni verbali o atti osceni di fronte a Minori, in parchi o vicino ad asili. Ecco perché ne parliamo oggi, per chiedere all'Amministrazione di non sottovalutare questi episodi, che sono diversi e di prendere il provvedimenti, perché il rischio poi è che le persone facciano da sé e che i Cittadini decidano di organizzarsi in autonomia per proteggersi. O per intervenire bisogna sempre aspettare il peggio?