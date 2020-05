Paura a Calvignasco per uno scontro tra auto e moto, intorno alle 12.30.

Due feriti

L’allarme è scattatto sulla sp133, a causa di un incidente tra una amcchina e un centauro. A riportare ferite due uomini di 35 e 41 anni.

Auto contro moto sulla provinciale 133

Sul posto sono giunte sia un’ambulanza, sia i Carabinieri per i rilievi del caso. Dopo le prime cure sul posto, le condizioni dei feriti sono apparse più lievi del previsto e il codice da giallo è diventato verde. Stabilito comunque, a scopo precauzionale un controllo in ospedale. In mattinata a spaventare era stato un incidente analogo a Gaggiano.

