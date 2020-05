Auto e moto si scontrano: elisoccorso a Gaggiano. E’ accaduto verso le 8.30 di sabato 23 maggio. Teatro dell’incidente la “solita” Vigevanese.

Sulle cause dello scontro tra una vettura e una motocicletta faranno luce gli agenti del Consorzio I Fontanili. Due le persone ferite, un uomo e una donna, entrambi di 34 anni. Per prestare loro aiuto sono state mobilitate ambulanza, automedica ed elisoccorso in codice giallo.



