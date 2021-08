Auto contro il guard rail abbatte palo della segnaletica

Auto contro il guard rail abbatte un palo della segnaletica: è quanto successo stamani, sabato 7 agosto 2021, intorno alle 6 a Busto Garolfo.

L'incidente

Un'automedica e un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate sono dovuti intervenire lungo la Provinciale 12 all'altezza di Busto Garolfo, non lontano da Villa Cortese a causa di un incidente stradale, che ha visto rimanere coinvolto un ragazzo di 24 anni. L'auto, per motivi ancora da accertare, è andata contro il guard rail della Provinciale, abbattendo un palo della segnaletica stradale.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai sanitari in codice rosso, sono giunti anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e i Carabinieri della Compagnia di Legnano per accertare la dinamica di quanto successo. Il 24enne è stato portato all'ospedale di Legnano in codice giallo.