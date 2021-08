Incidenti nella notte: gli interventi dei soccorritori - SIRENE DI NOTTE

Notte di incidenti sul nostro territorio nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 agosto 2021: ecco gli interventi dei soccorritori.

Gli incidenti nel nostro territorio

Erano da poco passate le 23 di ieri, venerdì 6 agosto, quando un ragazzo di 19 anni è caduto in viale delle Rimembranze a Castano Primo. Le sue condizioni sembravano essere gravi, tanto che i sanitari sono stati allertati in codice rosso. Il 19enne è stato poi portato in ospedale in codice giallo.

Sempre in codice rosso, i soccorritori della Croce rossa di Legnano sono intervenuti in via don Carlo Gnocchi a Cerro Maggiore a causa di un'intossicazione etilica. La chiamata alla centrale operativa di Areu è partita intorno alle 1.50 per una ragazzina di 18 anni. Per fortuna, le sue condizioni non erano gravi e i soccorritori della Croce rossa di Legnano l'hanno trasportata all'ospedale di Castellanza in codice verde.

Infine, intorno alle 6, un'automedica e un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate sono dovuti intervenire lungo la Provinciale 12 all'altezza di Busto Garolfo, non lontano da Villa Cortese a causa di un incidente stradale, che ha visto rimanere coinvolto un ragazzo di 24 anni. Sul posto, oltre ai sanitari in codice rosso, sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano per accertare la dinamica di quanto successo. Il 24enne è stato portato all'ospedale di Legnano in codice giallo.

Ecco il luogo dell'incidente che è avvenuto a Busto Garolfo: