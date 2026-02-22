Auto con coppia di anziani colpita da un treno

Un miracolo: perché solo per miracolo l’incidente accaduto nel pomeriggio ad Abbiategrasso, dove un treno con a bordo 300 passeggeri ha colpito un’auto, non ha causato nessun ferito.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto intorno alle 17, nel territorio di Abbiategrasso, in via Maggi. Qui un treno della linea Mortara-Rogoredo con all’interno circa 300 passeggeri ha colpito una vettura occupata da due anziani che, per cause in corso di accertamento, si trovava sui binari.

Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte, probabilmente per la bassa velocità con cui il treno stava transitando in quegli istanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abbiategrasso, Corbetta e della sede centrale di Milano che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Soltanto intorno alle 18.30 i 300 passeggeri del treno sono stati fatti scendere allo scopo di raggiungere la vicina stazione di Abbiategrasso.