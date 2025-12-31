Auto bruciata in via Cristoforo Colombo, accertamenti da parte dei Carabinieri

“Nello stesso punto, alcuni mesi fa si è verificata la stessa cosa, due auto sono andate distrutte dalle fiamme”. A pronunciare queste parole un pensionato residente in via Cristoforo Colombo, una traversa di via Monzoro, a Cornaredo dove, nella tarda serata di ieri, martedì, un’auto, regolarmente posteggiata nel posteggio all’altezza del civico 96 è andata distrutta dalle fiamme mentre a una seconda auto sono scoppiati i vetri.

Le fiamme sono divampate intorno alle 23

Un rogo su cui stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Corsico, i primi ad arrivare sul posto insieme a una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Rho. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 mentre il veicolo si trovava all’interno di un parcheggio nei pressi del civico 96 di via Cristoforo Colombo. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto, nel giro di pochi minuti, un’autopompa e un’autobotte del distaccamento di Rho.

Al momento non è ancora stato chiarito cosa abbia fatto scaturire l’incendio

Il rogo è stato spento in pochi minuti ma al momento non è ancora stato chiarito cosa abbia fatto scaturire l’incendio. Sulla dinamica dei fatti come detto stanno facendo chiarezza i Carabinieri. Una seconda auto, posteggiata vicino a quella bruciata è stata danneggiata in parte, sono andati distrutti i vetri dal lato del conducente.