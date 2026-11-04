Auto abbandonata da mesi divorata dalle fiamme: è successo a Legnano.
Auto abbandonata da mesi divorata dalle fiamme
Un auto abbandonata che prende fuoco. E’ quanto successo la notte di domenica 1 novembre 2026 a Legnano. La vettura, per la precisione un Range Rover, si trovava abbandonato da mesi lungo via Delle Mimose. Le fiamme hanno distrutto l’interno e l’esterno della macchina.
L’intervento
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Non è escluso possa trattarsi di un gesto doloso.