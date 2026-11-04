La vettura era abbandonata da mesi in via Delle Mimose. Non è escluso l'atto doloso

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Auto abbandonata da mesi divorata dalle fiamme: è successo a Legnano.

Auto abbandonata da mesi divorata dalle fiamme

Un auto abbandonata che prende fuoco. E’ quanto successo la notte di domenica 1 novembre 2026 a Legnano. La vettura, per la precisione un Range Rover, si trovava abbandonato da mesi lungo via Delle Mimose. Le fiamme hanno distrutto l’interno e l’esterno della macchina.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Non è escluso possa trattarsi di un gesto doloso.