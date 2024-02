Atto vandalico contro la Guardia Nazionale di Ossona

Alcuni ignoti hanno vandalizzato l'auto di servizio del distaccamento di Ossona della Guardia Nazionale.

Domenica 11 febbraio 2024, a Ossona in via Rimembranze, alcuni ignoti hanno vandalizzato l'auto di servizio del Distaccamento di Ossona della Guardia Nazionale.

"Gli autori di questo ignobile reato, che poteva avere serie conseguenze per le persone e solo per caso non ne ha avute, saranno presto identificati dalle Forze dell'ordine che hanno attivato le relative indagini e stanno visionando i filmati delle videocamere presenti in zona: invitiamo perciò i residenti di via Rimembranze che hanno delle videocamere esterne, di rivolgersi ai Carabinieri. La Guardia Nazionale è composta da uomini e donne che credono fermamente in ciò che fanno e non si lasceranno certo deflettere dalle intimidazioni di alcuni delinquenti, che anzi rafforzano la nostra determinazione a proseguire nelle attività di volontariato a favore della sicurezza, della comunità e del territorio. I cittadini di Ossona devono sapere che nessuno può impedirci di essere sempre al loro fianco".