Atto vandalico al Parco Simoncelli

Nella tarda serata di giovedì 1 gennaio al Parco Simoncelli di Santo Stefano Ticino si è verificato un atto vandalico che ha danneggiato una delle strutture presenti nell’area verde.

La condanna del gesto

L’Amministrazione comunale «condanna fermamente questi comportamenti, che arrecano danni al patrimonio pubblico e a uno spazio utilizzato quotidianamente da famiglie, bambini e cittadini. La Polizia Locale è già al lavoro per visionare le videocamere di sorveglianza e risalire agli autori del gesto. Confidiamo nella collaborazione di tutti e ricordiamo che il rispetto dei beni comuni è un dovere civico».

L’invito alla cittadinanza

L’Amministrazione invita poi «chiunque abbia informazioni utili a contattare la Polizia Locale. Grazie a tutti per l’attenzione e la collaborazione».