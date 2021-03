Atto vandalico al parco, lo sfogo dell’assessore. “Grazie ancora ai ragazzini allo sbando che non hanno a cuore né cose né persone, una panchina servirà anche ai vostri futuri figli e a voi quando sarete anziani. Mi auguro possiate trovarla”. E’ il duro sfogo dell’assessore ai Lavori pubblici, Laura Cattaneo, dopo l’ennesimo atto vandalico registrato in città ai danni di una panchina nel parco di casa Giacobbe.

Atto vandalico al parco, los fogo dell’assessore

Un post durissimo che ha suscitato l’indignazione di molti magentini, che denunciano episodi di inciviltà frequenti in tutti i parchi cittadini e bande di giovanissimi che la sera disturbano la quiete pubblica in barba ai divieti di assembramento.

L’affondo el Pd

Duro attacco dem, anche alla luce delle spaccate avvenute in città la notte dell’8 marzo. “Panchine rotte e arredo cittadino distrutto, spaccate nei negozi ed episodi sempre più frequenti di disagio sociale da parte dei più giovani. Uno scenario che si ripete nella città guidata dall’Amministrazione che in campagna elettorale promise addirittura l’arrivo dei militari per il presidio del territorio (sebbene probabilmente non avrebbero cambiato la situazione). Inutile ricordare che dei militari dopo 4 anni di governo cittadino, non si vede neppure l’ombra, mentre episodi come quelli descritti continuano a ripetersi. Al di là dei proclami del ViceSindaco, infatti, sul fronte sicurezza non è stato fatto nessun passo avanti concreto. Una situazione preoccupante, che non può più essere ignorata. Perché la sicurezza non sono solo telecamere (quando funzionano), ma fare comunità. Dobbiamo affrontare il disagio dei più giovani e contrastare il degrado che alimenta situazioni pericolose. Non serve la divisa mimetica, serve migliora la vivibilità della nostra città”.