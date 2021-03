Tre spaccate a Magenta in una sola notte: in via Novara e via Espinasse. Nelle prime ore di lunedì 8 marzo brutta sorpresa per alcune attività magentine.

Tre spaccate a Magenta in una sola notte

Il gestore di un bar panetteria si era recato in negozio verso le 3.30 per cuocere, come sempre, le brioches e ha trovato il locale a soqquadro. I malviventi hanno usato cric e piede di porco, presumibilmente, per scardinare le serrande e la porta d’ingresso di vetro. I titolari sotto shock, anche perchè il negozio si trova a pochi metri dalla caserma dei carabinieri.

Il bottino

Spariti valori bollati, tabacchi e incasso per 4mila di euro. i balordi hanno tentato di entrare nel negozio di una parrucchiera lì vicino, ma invano: hanno solo rotto le serrande, causando un danno da 5mila euro. Danni ad un ristorante cinese-giapponese di via Espinasse. Qui i balordi si sono fatti strada usando un tombino con cui hanno spaccato vetri e ingresso, prima di entrare e fare razzia: incasso, bottiglie e pc.