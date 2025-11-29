Atti vandalici nella notte: spaccate le vetrine di due negozi

Atti vandalici ai danni di due negozi di Legnano: amara sorpresa per i titolari oggi, sabato 29 novembre.

Spaccate le vetrine di due negozi in via Venegoni

Il raid notturno è stato messo a segno nel quartiere Oltrestazione, e in particolare in via Venegoni davanti alla chiesa dei Santi Martini. I teppisti hanno preso di mira l’agenzia immobiliare Tempocasa al civico 43 e le onoranze funebri La Legnanese Bettinelli che ha sede al numero 39 della stessa via. In mattinata le operazioni di ripristino delle due vetrine e di pulizia dei pezzi di vetro sparsi sul marciapiede.

Non un tentativo di furto ma un atto vandalico

Stando ai primi riscontri non si sarebbe trattato di un tentativo di furto, come quello sfumato una decina di giorni fa in corso Italia, quando di notte i ladri si sono scagliati contro la vetrina di un negozio, forse con una mazza, nel tentativo di aprirsi un varco e rubare un iPhone usato. A mandare all’aria i loro piani è stato un residente del palazzo in cui si trova l’esercizio commerciale: l’uomo, svegliato dal rumore dei colpi contro la vetrina, ha immediatamente chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.