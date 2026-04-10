Attenzione a finti Sms che nascondono una truffa: non sono di Aser

Nuovo tentativo di truffa ai danni dei cittadini di Rho. Alcuni rhodensi nei giorni scorsi hanno segnalato al Servizio Clienti di A.Se.R. di aver ricevuto un Sms dal numero 8958009027 con la richiesta di rispondere a un presunto problema di irregolarità sulla Tari.

La precisazione di Aser: “Non abbiamo nessun collegamento con queste comunicazioni”

“Si tratta di un tentativo di truffa, diffuso a livello nazionale. I messaggi riportano la frase: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un tempestivo contatto al numero 8958009027 per evitare aggravamenti” – spiegano dal Comune di Rho” – E Aser precisa: ” Non abbiamo alcun collegamento con queste comunicazioni e invitiamo tutti a non richiamare il numero indicato e a non fornire dati personali”. Le comunicazioni ufficiali non chiedono mai di contattare numeri a pagamento né di trasmettere informazioni sensibili via sms. Gli uffici A.Se.R. sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Sindaco Orlandi: “Invito tutti a vigilare e a prendersi cura anche dei soggetti più deboli o meno informati”

Sulla spiacevole vicenda è intervenuto anche il primo cittadino Andrea Orlandi: “Ringrazio i cittadini che hanno subito correttamente informato A.Se.R. e la stessa società, per averci immediatamente allertati – commenta il Sindaco – Assistiamo costantemente a nuove modalità di truffa e ad azioni volte a carpire i dati personali dei cittadini: invito tutti a vigilare e a prendersi cura anche dei soggetti più deboli o meno informati, che possono più facilmente cadere in simili trappole”.