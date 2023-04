Astici vivi direttamente sul ghiaccio la Lav chiama i vigili

Astici vivi messi direttamente sul ghiaccio. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini la sezione rhodense della Lav chiede l’immediato intervento degli agenti della Polizia Locale di Arese per controllare le bancarelle che vendono pesce durante il mercato settimanale del sabato mattina .

"Non devono stare direttamente sul ghiaccio ma in un apposito acquario"

«Questi animali sono vivi e per questo non devono essere tenuti direttamente sul ghiaccio ma devono stare in un apposito acquario - affermano i volontari dell’associazione animalista che per quando riguarda il territorio del rhodense ha sede a Rho - Anche nella grande distribuzione prima della vendita e nei ristoranti questi animali vengono tenuti in acquari perfettamente funzionanti».

"Messi sul ghiaccio con le chele legate soffrono e agonizzano"

L’associazione ricorda che astici, aragoste e granchi sono crostacei che se vivi messi sul ghiaccio con le chele legate soffrono e agonizzano «Anche la Cassazione scrive - affermano i volontari della Lav - Non può essere considerata come una consuetudine socialmente apprezzata, il detenere questa specie di animali a temperature rigide, tali da provocare alcune sofferenze, potendo configurare la violazione dell'art. 544 ter del codice penale che parla di maltrattamento di animali e dell'articolo 727 comma 2 stesso codice che parla di detenzione in condizioni incompatibili con la natura e produttive di gravi sofferenze».

Grazie agli agenti che sono intervenuti subito, noi continueremo a monitorare la situazione

La segnalazione ai soci della Lav è arrivata da alcuni abituali clienti del mercato di sabato a Arese. «Dopo le nostre segnalazioni - concludono i volontari della Lav sembra che il problema sia stato risolto ma noi continueremo a monitorare la situazione andando tra le bancarelle del mercato del sabato mattina».