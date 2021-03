Assembramenti e regole non rispettate: weekend di fuoco

Assembramenti e regole non rispettate, un altro weekend di fuoco a Magenta. Sabato sera, in zona sud, è intervenuta la Polizia Locale, per assembramenti e violazioni delle regole anticovid.

Assembramenti e regole non rispettate

Urla, insulti, bottiglie rotte , corprifuoco violato nella zona dei Somaschi, e anche il tentativo di appiccare un piccolo fuoco. I residenti spaventati e infastiditi hanno allertato le forze dell’ordine. La Polizia Locale ha identificato una decina di ragazzi e un paio di famiglie, sedando gli animi.

Lite in piazza

Sono intervenuti i Carabinieri domenica sera per una lite tra fidanzati maggiorenni in piazza Liberazione. urla, insulti, parolacce in pieno centro, anche in questo caso sedata dalle forze dell’ordine, al culmine di uan giornata in cui si sono segnalati diversi assembramenti fuori dai locali.