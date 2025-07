Assalto alla ditta: bloccano la strada con auto rubate e fuggono coi cosmetici

SFONDATO L'INGRESSO CON UN FURGONE

E' successo questa notte alla Lce Cosmetics di via Edison; indagano i Carabinieri

Assalto alla ditta, bloccano la strada con auto rubate: è successo a Cerro Maggiore.

Assalto alla ditta, strada bloccata con auto rubate

Assalto alla ditta Lce Cosmetics che sorge nell'area industriale di Cerro Maggiore, in via Edison. Nella notte di oggi, mercoledì 2 luglio 2025, una banda di ladri ha colpito nell'azienda, che si trova a poca distanza dalla via San Clemente. I malviventi sono arrivati piazzando sulla strada quattro auto (risultate poi rubate) così da evitare che altre vetture di passaggio potessero "disturbare" il loro colpo. Poi hanno usato un'altra vettura (o un furgone, questo non è stato ancora appurato) come ariete per sfondare la vetrata di ingresso degli uffici.

La fuga col bottino

Una volta dentro, i ladri si sono impossessati di diversi cosmetici, con i quali sono poi fuggiti. Il quantitativo e il valore della merce rubata è ancora da stimare. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano.