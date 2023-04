Assalto al gattile: sei gatti spariti, uno trovato morto accoltellato

Assalto al gattile di Rho, sei gatti spariti uno trovato morto accoltellato nel parco vicino

Assalto al gattile di Rho, sei gatti spariti uno trovato morto accoltellato nel parco vicino. È grave quanto successo nella notte nella struttura rhodense di via Turati. Ad accorgersi i volontari nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 15 aprile . Arrivate al gattile le volontarie hanno subito notato la rete di protezione tagliata e delle macchie di sangue sul pavimento del container che ospita i felini. Facendo la conta dei gatti si sono subito accorte che mancavano sei gatti.

"Abbiamo iniziato a cercarle ovunque -afferma Paola Barbieri - Presidente dell'associazione Dimensione Animale Rho. Nelle primo pomeriggio ne abbiamo trovata una accoltellata e senza vita nel vicino parco di via Bersaglio".

Atto vandalico o atto intimidatorio di qualcuno a cui il gattile da fastidio? Stanno lavorando su questo gli agenti della Polizia Locale di Rho immediatamente intervenuti. Agenti che nelle prossime ore analizzeranno anche i filmati delle telecamere presenti nella zona. I responsabili del gesto potrebbero essere indagati per uccisione di animali. I volontari in questo momento stanno pattugliando a gruppo tutta la zona per cercare gli altri gatti mancanti.