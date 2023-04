Assalto al gattile di Rho, sei gatti spariti uno trovato morto accoltellato nel parco vicino. È grave quanto successo nella notte nella struttura rhodense di via Turati. Ad accorgersi i volontari nelle prime ore della mattinata di oggi. Arrivate al gattile le volontarie hanno subito notato la rete di protezione tagliata e delle macchie di sangue sul pavimento del container che ospita i felini. Facendo la conta dei gatti si sono subito accorte che mancavano sei gatti.

Assalto al gattile: Gente di Rho chiede la messa in sicurezza

I Consiglieri comunali Marco Tizzoni e Umberto Re, della lista Civica Gente di Rho, dopo l'accaduto al gattile di via Turati 35 nella notte tra il 14 e il 15 aprile, chiedono alla Giunta e agli uffici di competenza "che venga messo urgentemente in totale sicurezza il gattile comunale e l'area adiacente allo stesso con il posizionamento di telecamere e di allarmi antintrusione". Chiedono inoltre "che venga data priorità, nel rispetto del rispetto dei regolamenti e della legge, alle pratiche per la costruzione di un nuovo gattile".