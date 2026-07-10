Assalto al bancomat nella notte

Due forti boati nella notte hanno rotto il silenzio della città. Nella notte tra giovedì e venerdì 10 luglio 2026 la banda dei bancomat ha colpito ancora. Questa volta obiettivo una banca di Abbiategrasso.

Ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico della Banca popolare di Sondrio quella situata in piazza Garibaldi in pieno centro di fianco al Castello Visconteo. Evidenti i danni provocati dall’esplosione che hanno divelto le vetrate dell’istituto bancario dove c’era il bancomat.

Scappati a mani vuote

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’assalto è andato a vuoto, i malviventi non sarebbero riusciti ad asportato nessuna somma di denaro. Sono scappati a mani vuoto lasciando ingenti danni. Nelle ultime settimane i bancomat della zona sono presi d’assalto, prima Robecco sul Naviglio e qualche giorno dopo a Cisliano, ma in quel caso i malviventi erano riusciti a fuggire con il bottino.

Ci sono accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine per tentare di risalire e identificare gli autori dell’assalto, la zona è coperta dalle telecamere di videosorveglianza della città.