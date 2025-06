Asfaltature, da domani nuovi interventi in centro con limitazioni alla circolazione

Prosegue a Magenta la riqualificazione della viabilità urbana con investimenti mirati a migliorare la sicurezza e le condizioni delle strade cittadine.

Asfaltature, da domani nuovi interventi in centro

Dal Comune informano che a partire da domani, mercoledì 25 giugno, avranno inizio i lavori di asfaltatura in piazza Parmigiani e in via Garibaldi, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità. I lavori si svolgeranno in tre fasi operative: nella prima fase i lavori si concentreranno in via Garibaldi (tratto tra via Santa Crescenzia e piazza Parmigiani, con divieto di circolazione nel tratto interessato e obbligo di svolta a sinistra in via Garibaldi all’altezza di via Santa Crescenzia.

La seconda fase dei lavori interesserà invece piazza Parmigiani. Durante questa fase i veicoli provenienti da via Pretorio saranno dirottati su via Garibaldi e poi su via Santa Crescenzia, mentre all’intersezione Garibaldi/Santa Crescenzia ci sarà obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da piazza Parmigiani e senso vietato e obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in via Garibaldi in direzione nord.