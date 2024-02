Arresto cardiaco in casa, arriva l'elisoccorso: è grave

Arresto cardiaco a Rescaldina, sul posto anche l'elisoccorso. L'uomo è grave.

Arresto cardiaco in casa

L'arresto cardiaco l'ha colpito mentre si trovava nella sua abitazione. E' quanto successo intorno alle 15.30 a Rescaldina. L'uomo si trovava all'interno del suo appartamento in una palazzina che si trova in via Riccardo Lombardi quando è stato colpito dal malore. Subito è partita la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati l'ambulanza dell'Sos Uboldo, l'automedica, l'elisoccorso e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'uomo è stato trasportato sull'elisoccorso che è poi volato in direzione dell'ospedale e sarebbe grave.