Arrestato uno spacciatore 19enne dalla Polizia Locale

Appostamenti e fiuto dei cani portano all’arresto, da parte della Polizia Locale, di uno spacciatore in via Boccherini. La Polizia Locale di Abbiategrasso, in collaborazione con l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Milano, ha portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, culminata con l’arresto di un individuo trovato in possesso di un’ingente quantità di droga.

Appostamenti in aree sensibili

L’intervento, effettuato nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026, è il risultato di un’attività investigativa articolata, sviluppata attraverso diversi giorni di osservazione e appostamenti in aree ritenute sensibili del territorio comunale. Gli Ufficiali in borghese, attirati da movimenti sospetti, hanno monitorato con discrezione il soggetto fino al momento ritenuto più opportuno per intervenire. Determinante si è rivelato il supporto dell’Unità Cinofila: i cani antidroga hanno consentito di individuare con precisione la sostanza stupefacente, successivamente rinvenuta nella disponibilità dell’uomo in quantitativi rilevanti, tali da far presumere la destinazione allo spaccio.

Cocaina e hashish

Il soggetto, un diciannovenne di origini egiziane, è stato trovato in possesso di 125 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato degli stupefacenti oltreché di 35 grammi di Hashish e di 1330 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Al termine delle operazioni, il soggetto è stato tratto in arresto e, su disposizione del Magistrato di turno, trasferito nel carcere di Torre del Gallo di Pavia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti tecnici previsti. L’operazione conferma l’efficacia dell’attività di prevenzione e repressione messa in campo dalla Polizia Locale di Abbiategrasso, che continua a operare con determinazione per garantire la sicurezza urbana, anche attraverso l’impiego di unità specializzate e tecniche di investigazione mirate.

L’Assessore alla sicurezza Chiara Bonomi e il Comandante Maria Malina esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori, sottolineando l’importanza di un presidio costante del territorio e della collaborazione con le altre forze dell’ordine e la cittadinanza.