Arrestato spacciatore 19enne: durante la fuga si stira un muscolo e finisce in ospedale

I Carabinieri della Stazione Cesate, nell’ambito dell’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel “Parco delle Groane”, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne marocchino, senza fissa dimora.

Nella tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno notato il 19enne, in atteggiamento sospetto all’interno dell’area di spaccio del Parco delle Groane. Il giovane alla vista dei militari ha tentato una precipitosa fuga a piedi nella vegetazione, tuttavia è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

La droga trovata e il trasporto in ospedale

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno di un borsello 14,4 grammi di cocaina suddivisa in 17 dosi, 6,2 grammi di eroina suddivisa in 3 dosi, nonché circa 150 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

L’arrestato, durante la fuga a piedi, ha accusato dolore alla gamba sinistra dovuto ad uno stiramento, pertanto è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese e successivamente dimesso con prognosi di 3 giorni e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.