Arrestato per tentato omicidio un 43enne per l'aggressione a Lainate

Ha aggredito un 67enne ferendolo gravemente al petto ed è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Rho e della stazione di Lainate.

43enne arrestato questa notte dopo l'aggressione a Lainate

Questa notte i Carabinieri del Norm della Compagnia di Rho e della stazione di Lainate, hanno tratto in arresto per tentato omicidio e rapina aggravata un 43enne italiano, già noto alle forze dell'ordine. Alle 23:00 circa di ieri sera, in via Pagliera, il 43enne ha ferito gravemente con 5 fendenti al petto un 67enne italiano allo scopo di sottrargli il giubbotto contente il portafogli e il cellulare, per poi darsi alla fuga. La vittima è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso presso l'ospedale di Varese, in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Individuato grazie alle telecamere e a dei testimoni

Gli immediati accertamenti, supportati dalla visione delle telecamere e dalle dichiarazioni testimoniali, hanno consentito di individuare l’aggressore che è stato rintracciato nella sua abitazione. Il malvivente, che mostrava un’evidente ferita alla mano, ammettendo le proprie responsabilità, ha consegnato un coltello a serramanico indicandolo quale arma del delitto, fornendo inoltre indicazioni del luogo in cui si era disfatto della refurtiva. L'ispezione nel luogo indicato ha permesso di rinvenire sotto una siepe il giubbotto, il portafoglio e il telefono della vittima. L’arrestato è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.