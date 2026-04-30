Arrestato per spaccio durante il controllo dei parchi pubblici

Durante il pomeriggio di mercoledì 28 aprile, nell’ambito del potenziamento dei controlli dei parchi pubblici disposto dall’Amministrazione Comunale, gli agenti del Nucleo Investigativo della Polizia Locale di Cornaredo hanno individuato un cittadino straniero, di anni 20, con precedenti penali specifici, in possesso di sostanza stupefacente.

Controlli nei parchi

Immediata la perquisizione presso il domicilio, eseguita con l’utilizzo dell’unità cinofila del Corpo di Polizia Locale, con conseguente rinvenimento di circa 40 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, e pronta per la cessione, unitamente a materiale di confezionamento, bilancino di precisione per la pesatura e denaro contante provento dell’attività illecita.

Arrestato per spaccio

Gli agenti, quindi, coordinati dal Comandante Domenico Giardino, dopo aver ottenuto la confessione dell’attività di spaccio da parte della persona , hanno tratto in arresto il cittadino, trattenuto per la notte presso le camere di sicurezza della Polizia Locale di Rozzano e condotto in udienza per direttissima, l’indomani mattina, presso il Tribunale di Milano che ha convalidato l’arresto per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.