Arrestato per spaccio dalla Polizia Locale un 21enne egiziano

Sicurezza

Fermato dagli agenti con cocaina , hashish, contanti e coltello

Un nuovo arresto per spaccio ad Abbiategrasso . Sabato, 19 luglio 2025, durante un normale pattugliamento di controllo del territorio gli Agenti del Comando di Via Trento, coordinati dalla dottoressa Maria Malini, hanno proceduto all’arresto di un soggetto per questioni di droga.

Droga e soldi

Quest’ultimo un cittadino egiziano di 21 anni H.A.S., con diversi precedenti di polizia, è stato sorpreso in via Boccherini, a detenere un’ingente quantità di cocaina già suddivisa in dosi pronte alla vendita illegale oltreché ad un’importante quantità di hashish ancora da dividere in dosi per essere anch’essa immessa sul mercato illegale delle sostanze stupefacenti. Oltre alle sostanze stupefacenti , gli Ufficiali di Polizia Locale hanno proceduto al sequestro di una cospicua somma di denaro, provento dell’attività di spaccio già in atto e un coltello usato per suddividere la sostanza.

Obbligo di dimora

L’uomo veniva quindi tratto in arresto e dopo gli atti di rito, detenuto in cella di sicurezza sino all’udienza di convalida dell’arresto, che si è svolta lunedì 21 luglio al Tribunale di Pavia e conclusasi con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora in provincia di Cremona.

Il Comandante della Polizia Locale, Maria Malini e l’assessore alla Polizia Locale Chiara Bonomi, manifestano particolare apprezzamento per le importi attività di controllo del territorio mantenendo alta l’attenzione al contrasto delle sostanze stupefacenti per l’accrescimento della sicurezza su tutto il territorio cittadino.

Un nuovo intervento a distanza di un mese dell’operazione del 12.06.2025 che ha portato all’arresto, per spaccio di sostanze stupefacenti, di un cittadino egiziano di 28 anni, condannato dal Giudice, nell’udienza per direttissima, a due mesi e venti giorni di reclusione.