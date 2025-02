Arrestato nei boschi dello spaccio un 26enne con in tasca droga e 2400 euro

Nel pomeriggio di ieri a Lainate i Carabinieri della Compagnia di Rho, nell’ambito di predisposto servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area boschiva del “parco delle Groane” ed aree limitrofe, hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 26enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora sul territorio italiano.

Aveva realizzato un bivacco nell'area boschiva tra Arese e Lainate

Nel corso di un servizio di perlustrazione a piedi all’interno dell’area boschiva che costeggia via Manuel Fangio, ai confini tra i comuni di Arese e Lainate, i Carabinieri hanno rintracciato il 26enne che aveva realizzato un bivacco, predisposto per la cessione di sostanze stupefacenti, ed alla vista degli operanti si era dato a precipitosa fuga attraverso la fitta vegetazione. L’uomo è stato comunque immediatamente raggiunto e tratto in arresto.

Durante la perlustrazione sequestrata cocaina, 2 bilancini di precisione, telefoni cellulari e contanti

Nel corso del servizio si è proceduto anche allo smantellamento di un secondo bivacco e sono stati rinvenuti e sequestrati 2 involucri contenenti 1,2 gr. di cocaina, 2 bilancini elettronici di precisione, 2 telefoni cellulari, 2.140 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi.