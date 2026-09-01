Arrestato lo scippatore della collana d’oro: aveva colpito a Legnano. E’ stato rintracciato dai Carabinieri a Cerro Maggiore.

Arrestato lo scippatore della collana d’oro: aveva colpito a Legnano

Arrestato lo scippatore che, il 2 luglio 2026, aveva scippato un uomo della collana d’oro che aveva al collo: era successo a Legnano. Allora era stato un militare fuori servizio a intervenire e a permettere alle Forze dell’ordine di bloccare il malvivente, un 21enne tunisino che era stato poi denunciato. Nei giorni scorsi il giovane, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Cerro Maggiore che gli hanno notificato un ordine di carcerazione. Dovrà scontare la pena di due anni di reclusione.

Possibili precedenti

Le indagini dei militari sul conto del 21enne non si fermano: gli uomini dell’Arma non escludono che il ragazzo possa essere l’autore di altri scippi messi a segno sul territorio. Se fosse appurato, la situazione del 21enne si aggreverebbe ulteriormente.