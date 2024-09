Arrestato due volte in cinque giorni: è successo a un uomo di Parabiago.

Nei giorni scorsi era stato arrestato per non aver rispettato la sorveglianza speciale cui era sottoposto. E lo ha fatto ancora, finendo ancora in manette. Lui è sempre un 47enne di Parabiago che il 21 settembre era stato notato e bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano mentre si trovava a Canegrate. Per lui era scattato l'arresto. Ma oggi, mercoledì 25 settembre 2024, l'uomo ha infranto ancora i divieti che invece doveva rispettare: su di lui infatti erano stati emessi la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiono. Questa mattina i militari si sono accorti di lui durante un controllo sulla Sp229, ad Arluno: l'uomo (che nei mesi scorsi era già finito nei guai in quanto ritenuto responsabile di alcune spaccate ai danni di negozi) stava dirigendosi verso Pogliano Milanese, violando così l'obbligo di soggiorno nel comune di Parabiago, violazione per cui è previsto l'arresto.